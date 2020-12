Real Madrid, Vinicius: "Nessuno autogol, ho segnato io! Non sentiamo la pressione"

E' bastato un autogol al Real Madrid per battere il Siviglia. Dopo la gara però Vinicius ha rivendicato la paternità della rete decisiva: "Il gol è mio, ho fatto centro io. Il risultato di oggi è molto importante per la nostra fiducia, su un campo difficile contro una grande squadra. Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Non abbiamo dubitato di nulla, sapevamo che dovevamo soffrire per vincere. È una stagione molto diversa dalle altre con tante partite, giochiamo ogni due giorni ed è difficile. La pressione è normale a Madrid e ci piace, dobbiamo continuare a lavorare".