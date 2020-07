Real Madrid, Vinicius potrebbe avere il Covid. Zidane: "Speriamo sia un errore"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa svelando che l'attaccante Vinicius ha svolto il test per il Covid-19 ma "qualcosa è andato storto" e per questo dovrà effettuare un nuovo test nel pomeriggio: "A volte ci sono degli errori e può accadere. Come sempre, quando accade qualcosa di questo tipo, il giocatore non può allenarsi con i compagni. Speriamo che non ci sia niente e possa essere con noi domani".