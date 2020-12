Real Madrid, Zidane: "Benzema è il miglior attaccante francese della storia"

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Real Madrid-Athletic Bilbao, Zinedine Zidane ha commentato la vittoria per 3-1 della sua squadra. Queste le parole del tecnico, che ha anche elogiato Benzema, autore dell'ennesima doppietta in carriera: "Quando giochi undici contro dieci, se interpreti bene la partita, puoi renderla più facile, ma è stato il contrario. Siamo stati troppo frettolosi, avremmo dovuto essere pazienti. Dopo la quarta partita in dieci giorni sono comunque arrivati altri tre punti e dobbiamo essere molto contenti. Courtois ha fatto una grande parata alla fine, è vero, ma abbiamo meritato la vittoria. L'importante era vincere e ci siamo riusciti, non dobbiamo parlare troppo della partita. Benzema? Per me è il migliore attaccante francese della storia e quello che sta facendo lo dimostra. Non pensa solo al gol, ma alla fine è sempre decisivo. Senza fare una grande partita oggi ha segnato due gol. C'è sempre, come i grandi giocatori".