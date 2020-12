Real Madrid, Zidane: "Benzema giocatore determinante, fa cose fenomenali"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto per 3-1 in casa dell'Eibar: "C'è stato un fallo di mano di Sergio Ramos? Se l'arbitro ha deciso di non dare il calcio di rigore, significa che non c'è stata alcuna irregolarità. Benzema è un giocatore determinante, sta facendo cose fenomenali in questo periodo ed è importante per tutta la squadra. In generale ho visto una buona prestazione da parte di tutti i miei giocatori, la vittoria è sicuramente meritata".