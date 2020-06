Real Madrid, Zidane: "Competizione col Barça per il titolo? Fino alla fine"

vedi letture

Zinédine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha così commentato il match vinto per 2-0 ai danni del Maiorca: "Non voglio parlare delle decisioni arbitrali, ho già abbastanza lavoro da portare a termine. Ho visto un po' di stanchezza nei miei giocatori, ora sarà fondamentale riposarsi adeguatamente in vista della prossima partita contro l'Espanyol: tutte le squadre hanno diverse partite ravvicinate e dunque, da questo punto di vista, c'è una sorta di equilibrio generale. Possiamo giocare partite migliori rispetto a quella odierna, ciò che conta non è la formazione ma il fatto di saper gestire i palloni: sono soddisfatto di ciò che ho visto, anche se c'è ancora un margine di miglioramento. La competizione col Barcellona per la vittoria del campionato rimarrà fino all'ultimo giorno della stagione".