Real Madrid, Zidane: "Critiche giuste nei nostri confronti. Ramos in dubbio per domani"

"Dopo la sconfitta col Cadice ci meritiamo le critiche che ci sono arrivato. Specialmente quelle nei miei confronti". Inizia così la conferenza stampa di Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, prima del match di Champions League contro lo Shakhtar di domani al Bernabeu. "Affronteremo una formazione competitiva - spiega il tecnico francese - che anche con delle assenze ha le qualità per essere pericolosa. Lo hanno dimostrato con i fatti".

Zizou, poi, torna a commentate le critiche degli ultimi giorni, piovute addosso, in particolare, a Isco e Marcelo: "Qui siamo tutti sulla stessa barca e le critiche ci renderanno più forti. Sappiamo dove giochiamo ed è normale affrontare le critiche. L'unica cosa che possiamo fare è continuare a lavorare".

Spazio, infine, al capitolo infortunati con Hazard nuovamente fermo ai box e Sergio Ramos in dubbio per domani: "Sergio ha avuto un problema - spiega - e al momento non si sta allenando. Non vogliamo rischiare nulla. Valuteremo nelle prossime ore cosa fare. Per quanto riguarda l'infortunio occorso ad Eden, questo si è rivelato essere più grave del previsto, ma è già tornato in campo. Mi fido pienamente dello staff che lo sta seguendo e spero di poter rivedere il giocatore che tutti conosciamo in squadra".