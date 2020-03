Real Madrid, Zidane dopo il 2-0 al Barça: "Decisiva la solidità difensiva"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, commenta il successo nel Clasico che vale anche il primato in classifica: "Sono molto felice per Vinicius, ha trovato il gol in una partita molto importante. Non è stato decisivo soltanto in fase d'attacco, ha svolto anche un grande lavoro difensivo. La solidità difensiva e l'equilibrio sono fondamentali. Non basta solo giocare un buon calcio. Bisogna soprattutto pensare a difendere bene, anche perché la mia squadra è poi capace di trovare il gol in qualsiasi momento. Lo abbiamo dimostrato nel secondo tempo, quando abbiamo fatto due gol e creato tante occasioni. Ed è stato fondamentale tenere la porta inviolata, soprattutto nel primo tempo".