Real Madrid, Zidane: "Dovevamo chiuderla prima. L'Atletico non sbaglia nulla"

vedi letture

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato il pareggio ottenuto in casa dell'Elche: "Non ho avuto buone sensazioni oggi. Potevamo chiudere la partita e non ci siamo riusciti. Sapevo che era un campo complicato ma avevamo il dovere di chiudere la partita. L'Atletico non sbaglia un colpo, la Liga è ancora molto lunga".