Real Madrid, Zidane: "Due pareggi? No, voglio vincere. Bale? A noi interessa la partita"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto alla vigilia del match contro il Villarreal. Le merengues sono vicine a vincere il 34esimo titolo della loro storia, ma l'allenatore francese non vuole passi falsi: "Due pareggi? No, preferisco vincere. Pensiamo alla partita di domani, giocheremo alla morte come facciamo sempre e come sicuramente farà il Villarreal".

Il tecnico blancos non si tira indietro e conosce le difficoltà di questa sfida: "Sarà la prova più dura, sono una grande squadra. Hazard? Sembra aver superato il fastidio. Io mi sento motivato all'interno del club". Sulla domanda relativa a Gareth Bale prende tempo: "Fai sempre la stessa domanda. A noi interessa la partita, come interessa a Gareth".