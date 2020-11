Real Madrid, Zidane e le critiche: "Voi fate il vostro lavoro e io il mio. Oggi due punti persi"

Al termine del match contro il Villarreal, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa: "Oggi meritavamo molto di più. Il cambio di Mariano Diaz? Non giocava da molto tempo ed era esausto. La notizia di Isco che vorrebbe lasciare il Real? Non parliamo di cosa c'è dietro. Isco è qui e basta. La partita? Abbiamo perso due punti. I miei giocatori devono essere ringraziati per lo sforzo che hanno fatto. Mi dà fastidio il pareggio per lo sforzo che abbiamo fatto. Le critiche? Voi ragazzi continuate a fare quello che fate e io con il mio lavoro. Hazard? Deve gestire i minuti e va bene".