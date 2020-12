Real Madrid, Zidane: "Esonero in caso di eliminazione? Il club farà ciò che deve. Io non ci penso"

Il destino del Gruppo B di Champions League, quello che comprende Inter, Real Madrid, Borussia Moenchengladbach e Shakhtar Donetsk, si deciderà negli ultimi 90’ di gioco. Ogni squadra ha, infatti, ancora la possibilità di qualificarsi per gli ottavi della massima competizione continentale per club, così come “retrocedere” in Europa League o tornarsene a casa. Da casa Real è toccato a Zinedine Zidane prendere la parola alla viglia del match contro il Borussia a Valdebebas: “Quella di domani non potrà essere una partita come le altre. Conosciamo la situazione. Vogliamo vincere e passare il turno come primi. Questa è l’unica cosa che abbiamo in mente”.

Il tecnico francese poi risponde alle critiche ricevute nei giorni scorsi: “Non penso a queste cose, l’unico mio pensiero è il passaggio del turno. Non penso ad altro. Ci stiamo preparando a disputare una grande partita consci delle difficoltà. Faremo di tutto per conquistare i tre punti. Esonero in caso di eliminazione? Il club farà quello che deve fare, come sempre. Penso solo alla partita di domani. Ma non ci penso "

Infine per Zidane anche una domanda sull’eventualità di una discesa in Europa League: “Non esiste altro che la Champions League. Io e i giocatori pensiamo solo a quello”.