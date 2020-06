Real Madrid, Zidane: "Gol annullato al Valencia? Non mi metto in questi discorsi"

vedi letture

Intervenuto in zona mista a margine della convincente vittoria sul Valencia, Zinédine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha dichiarato: "In questo campionato tutte le partite sono difficili. Affrontavamo un ottimo avversario, forte fisicamente. Sono contento di come abbiamo gestito la partita, soprattutto nel secondo tempo. Sappiamo che il calcio è fatto di dettagli: quando giochiamo con questa voglia è difficile batterci".

Si passa poi ad analizzare le prestazioni dei due grandi protagonisti della serata: "Sono molto contento per il ritorno di Asensio: gli ho detto di divertirsi, è pronto per giocare. La seconda rete di Benzema? Per chi, come me, ama il calcio, è sempre molto bello assistere a gol di questo tipo".

Chiosa finale sulla rete annullata al Valencia nel primo tempo: "Sono decisioni che spettano all'arbitro, non mi metto in questi discorsi. Era una chiamata complicata, lui ha giudicato attiva la posizione di Maxi Gómez".