Real Madrid, Zidane: "Hazard sta recuperando, può tornare già in questa stagione"

Stagione tormentata per Eden Hazard, che è caduto in un infortunio dopo l'altro al suo primo anno di Real Madrid. Le ultime sulle condizioni dell'ex Chelsea arrivano direttamente dalla voce di Zinedine Zidane in conferenza stampa: "Ho parlato con lui dopo l'operazione è sta bene. Ne è uscito alla grande, sta migliorando dal punto di vista dello stato d'animo. Speriamo che tornerà rapidamente in campo, ma non voglio cerchiare una data. Spero solo di rivederlo in campo prima che finisca la stagione".