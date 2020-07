Real Madrid, Zidane: "James fuori perché lo ha chiesto lui. Bale? Scelta mia"

vedi letture

Dopo la vittoria conquistata in casa dell'Athletic Bilbao, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche della situazione di James Rodriguez e Gareth Bale, esclusi dalla gara: "James è rimasto fuori perché lo ha chiesto lui per problemi suoi ma non voglio parlarne. Per quanto riguarda Bale, ci sono giocatori qui, devo scegliere e non ha giocato per due partite. Cerchi sempre di trovare i meccanismi giusti con i giocatori. Ci sono 25 giocatori e devo lavorare con tutti".