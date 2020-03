Real Madrid, Zidane: "La nostra peggior partita, ci è mancato tutto"

Non può essere soddisfatto Zinedine Zidane dopo il ko col Betis che rischia di compromettere la corsa per il titolo. Il tecnico del Real Madrid analizza così la sfida del Benito Villamarìn: "La nostra peggiore partita della stagione. Abbiamo fatto molti errori, sia nel primo che nel secondo tempo. Ci è mancato tutto: energia, gioco, possesso, intensità. Per noi è stata una brutta giornata e io sono il primo responsabile. Abbiamo sbagliato la partita e non so spiegarmi perchè. La nostra è comunque una buona stagione e dobbiamo guardare avanti. Stasera non meritavamo di vincere, dobbiamo analizzare cosa non ha funzionato e pensare alla prossima gara".