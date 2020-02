Real Madrid, Zidane: "Momento delicato ma dobbiamo essere positivi per vincere"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del Clasico contro il Barcellona: "Cuore, testa e unità: è lo spirito di tutti. Abbiamo la possibilità di fare una grande partita. E' un momento delicato, ma sappiamo che può succedere. Ma il nostro spirito deve essere positivo per riuscire a battere il Barcellona. Abbiamo bisogno della nostra gente con noi dal primo all'ultimo minuto. Se è una partita vitale per noi? Lo sono tutte. E' una partita diversa dalle altre ma poi non cambia altro. Il mio futuro? Non lo so, dovete chiedere ad altri".