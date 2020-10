Real Madrid, Zidane: "Non siamo entrati campo, non ci sono scuse"

vedi letture

Le dichiarazioni di Zinedine Zidane dopo Real Madrid-Cadice 0-1.

Cade clamorosamente il Real Madrid, tra le mura amiche contro il Cadice. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei Blancos Zinedine Zidane in conferenza stampa.

Mister, si è dato una spiegazione del motivo per cui i suoi giocatori hanno messo meno determinazione rispetto a quelli del Cadice in questa partita?

“Non credo che ci siano spiegazioni, dobbiamo solo prendere atto di questa sconfitta. E’ chiaro che non possiamo essere contenti, ma sono cose che possono accadere nel calcio. Il match è stato complicato fin dall’inizio mentre, dopo l’intervallo, abbiamo fatto un po’ meglio. E’ anche vero che, se nella prima frazione di gioco avessimo subito tre gol, non avremmo potuto dire nulla. Non abbiamo scuse”.

Come sta Sergio Ramos? Pensa che sia una delle sconfitte più brutte della sua gestione?

“E’ chiaro che sono tre punti importanti che abbiamo perso, per lo più in casa nostra: nient’altro. Adesso dobbiamo concentrarci sui prossimi impegni. Sull’infortunio di Sergio ancora sappiamo poco: domattina sapremo meglio di cosa si tratta esattamente e speriamo che non sia nulla di grave”.

Le preoccupa di più l’approccio alla partita o il fatto che la squadra ha faticato a creare occasioni da gol?

“Sicuramente l’approccio alla gara: non siamo entrati bene in partita sul piano sia fisico che mentale. Le azioni da gol sono una conseguenza di questo aspetto”.