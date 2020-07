Real Madrid, Zidane non vede Bale e James Rodriguez: a fine stagione andranno via

vedi letture

Gareth Bale e James Rodriguez sono sulla lista cessioni del Real Madrid. Per Zinedine Zidane non sono pedine fondamentali, tant'è che l'ex Tottenhan ha giocato solo 100 minuti dalla ripresa della Liga, mentre il colombiano anche meno, partendo una sola volta da titolare. L'allenatore francese non occulta le sue carte e ha fatto capire che i due andranno via a fine stagione. A riportarlo è Marca.