Real Madrid, Zidane non vuole sorprese: se non arriva Pogba, tutto su Camavinga

Zinedine Zidane ha individuato il Piano B qualora l'operazione Pogba non dovesse andare in porto. Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes, è considerato un ottimo prospetto, un giocatore attorno al quale può essere costruito un progetto in futuro. Il tecnico francese, riporta AS, vorrebbe puntare tutto sul diciassettenne, perché sa bene quanto possa essere importante avere un uomo di fatica a centrocampo.