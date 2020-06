Real Madrid, Zidane: "Odegaard? Sta facendo bene, vedremo cosa fare con lui in futuro"

Alla vigilia della gara contro la Real Sociedad, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato di Martin Odegaard, giocatore di proprietà dei blancos in prestito alla Real Sociedad: "È un nostro giocatore, questo è positivo perché è presente e futuro. Sta andando molto bene. Non ho intenzione di dire cosa faremo con lui, dobbiamo rispettare il fatto che attualmente gioca alla Real. In futuro vedremo cosa farà il club con lui, lo conosciamo molto bene. La cosa buona è che sta approfittando del suo tempo alla Real Sociedad e vedremo cosa accadrà in futuro".