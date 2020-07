Real Madrid, Zidane predica calma: "Ci sono ancora tre partite, non sappiamo cosa succederà"

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato dopo il successo per 2-0 contro l'Alaves: "Non concedere occasioni da gol è impossibile, ma è vero che stiamo migliorando. Dobbiamo continuare così e abbiamo anche Courtois in forma. La squadra concede poco. Benzema? Ha subito solo un colpo, ha avuto un po’ di vertigini ma sta bene. Il rigore? Se c’è un rigore c’è un rigore. E' stata una bella azione, la cosa più importante è aver segnato. Il titolo? Ci sono ancora tre partite da giocare e non sappiamo cosa può succedere. Ora è il momento di riposare perchè c’è poco tempo, anche se si riposa meglio vincendo".