Real Madrid, Zidane replica a Piqué tra le righe: "Potrei lamentarmi anch'io, ma sono positivo"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia della sfida in trasferta all'Anoeta contro la Real Sociedad, è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo tra le righe alle lamentele sugli arbitraggi che arrivano da Barcellona: "Io sono fatto così, non fa parte di me lamentarmi. Tutto ciò che mi accade nella vita provo a sfruttarlo, sono fortunato a fare ciò che mi piace. Posso lamentarmi, come molte altre persone, ma non lo faccio perché sono molto positivo".