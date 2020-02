vedi letture

Real Madrid, Zidane: "Rimaniamo positivi, anche senza Ramos. Kroos fuori è scelta tecnica"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, commenta con un filo d'amarezza la sconfitta interna contro il Manchester City nell'andata degli ottavi di Champions League. Queste alcune delle sue dichiarazioni, riportate da AS: "Lo spogliatoio non è a terra. Siamo arrabbiati per aver perso, ma sappiamo anche che il confronto è sui 180 minuti, e lo stesso sarebbe stato se avessimo vinto".

Al ritorno non ci sarà Ramos.

"Questo è il calcio e non possiamo cambiarlo. Dobbiamo comunque provare a vedere le cose in maniera positiva. Abbiamo giocato un'ottima partita e poi subito due gol in dieci minuti. Ora, se vogliamo passare, dobbiamo andare a vincere là".

Cos'è successo in quei dieci minuti?

"Errori, niente di più. Se li fai, li paghi".

Kroos ha avuto problemi fisici?

"No, è stata una decisione tecnica".