Real Madrid, Zidane su Bale: "Non se ne va per colpa mia, ma ancora non c'è nulla di ufficiale"

vedi letture

"Non se ne è andato per colpa mia". Zinedine Zidane inizia così la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Real Sociedad. Il tecnico del Real Madrid ha parlato dell'imminente cessione dell'esterno gallese: "La questione è davvero complicata, è a Londra e ci sono delle trattative in corso, ma con me non ha mai avuto nessun problema. Non parlerò di lui, è ancora un nostro giocatore: non c'è nulla di ufficiale".