Real Madrid, Zidane: "Tra tutte le cose che ho vinto, questo titolo ha un sapore particolare"

Zinedine Zidane ha commentato in conferenza stampa il 34° titolo vinto dal Real Madrid: "Sono molto felice. Tra tutte le cose che ho vinto, questo titolo ha un sapore particolare. Dopo tutti questi mesi in casa siamo tornati e ci siamo preparati in modo differente. E siamo stati in grado di vincere il campionato spagnolo, che per me è il più difficile. Credo che il nostro successo sia legato ai tanti sacrifici fatti. Non so cosa farò ora ma sono molto felice".