Real Madrid, Zidane: "Una vittoria importante. Jovic? Il mercato chiude il 5"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha commentato la vittoria ottenuta sul campo del Valladolid nel recupero della seconda giornata di Liga: "Non è stata una partita facile. Era importante vincere e ci siamo riusciti. Adesso cresceremo e miglioreremo. Non abbiamo potuto provare nel precampionato. Hazard? Il suo infortunio sta migliorando, non so quanto starà fuori. Vinicius? Sono felice per il suo mentre su Jovic non voglio dire nulla, il mercato chiude il 5".