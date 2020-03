Real Madrid, Zidane: "Vittoria meritata, combatteremo fino alla fine"

Il Real Madrid vince il Clasico e si porta in testa alla Liga, queste le dichiarazioni al termine del match di Zinedine Zidane. "Meritiamo la vittoria per tutto ciò che abbiamo fatto, in fase offensiva e difensiva. Nella secondo tempo siamo andati molto meglio contro una squadra a cui non piaceva non avere il palla. Sono tre punti importanti dopo una settimana complicata ma in realtà non cambia nulla, dobbiamo continuare e combatteremo fino alla fine".