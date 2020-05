Real Madrid, Zidane: "Vogliamo tornare a giocare per poter vincere il titolo"

vedi letture

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni del club ufficiale per analizzare il momento dei Blancos: "Sono contento di poter tornare a lavorare con i miei giocatori dopo due mesi. Siamo forma, abbiamo lavorato bene in questi due mesi. Possiamo lavorare in piccoli gruppi, ma in questo modo possiamo fare anche esercizi tattici. Speriamo di tornare presto a giocare. Futuro? Dobbiamo pensare positivo, vogliamo vincere il titolo".