Real Madrid, Zidane: "Voglio rivedere la prestazione del Clasico. Hazard? Recupero importante"

vedi letture

Da una parte la gioia per la vittoria nel Clasico contro il Barcellona nello scorso weekend. Dall’altra la rabbia per la sconfitta nel primo turno di Champions League contro lo Shakhtar. Su questo doppio binario il Real Madrid partirà all’assalto del Borussia Moenchengladbach. “Conosciamo la nostra situazione e sappiamo che gara dobbiamo fare - spiega Zinedine Zidane -. Dobbiamo cercare di portare anche in Champions League quanto visto nel weekend. Il ‘Gladbach è una squadra tosta ma noi dobbiamo guardare solo e soltanto a ciò che sappiamo fare. E questo varrà per ogni altra gara. Non dobbiamo pensare a quanto fatto in passato, come la vittoria nel Clasico, ma puntare sempre a vincere la prossima partita. Della gara contro il Barcellona dobbiamo portarci dietro solo l’atteggiamento e la prestazione”.

Zidane poi si sofferma sulla presenza fra i convocati di Eden Hazard: “Se sta con noi è perché sta bene. E questa è una buona notizia per tutto il Real. Siamo felici di averlo a disposizione. Domani vedremo come lo utilizzeremo. L’importante è che sia tornato a disposizione”.