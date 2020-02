vedi letture

Real Madrid, Zidane: "Voglio sempre Sergio Ramos con me. I gol subiti? Non sono preoccupato"

"I nostri prossimi avversari sono forti in casa. Sarà una partita difficile e dovremo essere pronti a fare una gara fantastica". In vista dell'appuntamento di Liga col Levante, fissato per domani alle 21, l'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul rinnovo di contratto di Ramos, in scadenza il 30 giugno 2021 col Real: "Voglio sempre Sergio con me. Lo vedo bene. I gol subiti? Non sono preoccupato ma significa che nelle ultime partite non abbiamo fatto così bene. Non dobbiamo rischiare anche perché quando abbiamo la palla possiamo fare molto male all'avversario. Sterling? Non posso parlare di un giocatore che non è mio. È un ottimo attaccante, non ho dubbi", ha concluso Zidane.