Real, Militao chiuso da Ramos e Varane ma vuole continuare a giocarsi le proprie carte

Acquistato un anno fa dal Real Madrid per ben 50 milioni di euro, Éder Militão non è ancora riuscito a mettersi in evidenza con il club spagnolo. Il duo composto da Raphaël Varane e Sergio Ramos è infatti indivisibile ma il difensore brasiliano, sotto contratto fino al 2025 non intende alzare bandiera bianca. Come riporta Marca, l'ex giocatore del Porto non ha alcuna intenzione di partire in estate per provare a giocare di più: per Militao è molto più grande la voglia di conquistare un posto nel cuore di Zidane, una convinzione rafforzata dalla stima che la dirigenza ha sempre mostrato nei suoi confronti.