Real, nessuna notizia di Mariano Diaz: il sospetto infortunio apre a nuovi scenari di mercato

vedi letture

Desaparecido. Il Real Madrid è tornato ad allenarsi, ma Mariano Diaz ancora non ha ripreso le attività. L'attaccante dominicano lamenta un infortunio al piede e continua ad allenarsi in palestra, ma i rapporti con Zidane e il club sembrano essere abbastanza tesi, come riportato da AS. La situazione sembra aver creato qualche problema di troppo e i Blancos - che a causa dell'emergenza coronavirus devono ridimensionare la rosa - potrebbero decidere di inserirlo nella lista trasferimenti. La frattura tra le parti aumenta, ormai l'attaccante classe 1993 sembra essere sempre più lontano da Madrid.