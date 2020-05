Real, occasione d'oro per Mariano Diaz: l'attaccante può scalare le gerarchie di Zidane

Un'occasione da non buttare. Il Real Madrid sta aspettando certezze per il ritorno in campo e soprattutto per la ripresa dei campionati. Secondo quanto riporta As, i Blancos non dovrebbero avere a disposizione Jovic. Nonostante il club non abbia stimato il periodo di assenza dai campi, l'attaccante dovrebbe restare ai box per due mesi. Ecco che potrebbe esserci una chance per Mariano Diaz, rimasto ai margini del progetto di Zinedine Zidane.