Real, Ramos: "Non siamo primi grazie agli arbitri. Rigore chiesto dall'Athletic? Non c'era"

Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, ha analizzato a Movistar TV la vittoria di oggi contro l'Athletic Club (1-0) e l'episodio del rigore reclamato dai baschi per un suo tocco in area su Raul Garcia: "I tre punti oggi erano importantissimi, abbiamo giocato su un campo complicato contro un rivale difficile. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e siamo felici. Volevamo mettere pressione al Barça (ora a -7 ma con una partita in meno, ndr), vogliamo vincere la Liga. Il rigore reclamato dall'Athletic? Ho toccato la punta della scarpa di Raul, ma non c'era rigore, non c'era nulla. Non si può attribuire agli arbitri il merito del nostro primo posto in classifica", le sue dichiarazioni.