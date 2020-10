Real sconfitto dallo Shakhtar, le aperture in Spagna: brutti segnali in vista del Clasico

Il Real Madrid cade all'esordio in Champions League. La squadra di Zinedine Zidane perde 3-2 in casa contro lo Shakhtar Donetsk e riceve critiche feroci in patria. Contestate le scelte di formazione del tecnico francese, che ha messo in campo un undici molto sperimentale ed è stato punito nel primo tempo, chiuso in vantaggio per 3-0 dagli ucraini. Poi i singoli, su tutti Jovic. Per As la prestazione è "ridicola" e non è un buon segnale in vista del Clasico contro il Barcellona, come sottolinea anche Mundo Deportivo. Per Marca, invece, il Real si è messo subito in un "agujero", ovvero in un tunnel.