Real, Sergio Ramos: "Nessuna motivazione particolare contro Pep. Rinnovo? Non c'è fretta"

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City: "La Champions è sempre speciale, solo l'inno ci motiva. Per me è un privilegio giocare, un'emozione. Abbiamo perso qualche partita pur giocando bene, ma se non segni difficilmente vinci. La squadra però ha lavorato nel migliore dei modi, non vediamo l'ora di giocare. Guardiola? Ho grande rispetto nei suoi confronti, i numeri parlano per lui. Noi pensiamo solo a passare, non ci saranno motivazioni particolari in questo senso. Il rinnovo? Ne stiamo parlando da alcune settimane ma non c'è fretta. Arriveremo a un accordo: non esistono distanze con il club, pensiamo solo al campo. Se mi vorranno, io resterò qui".