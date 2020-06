Real, Sergio Ramos: "Strano giocare così, ma il ritorno del calcio serviva a tutto il Paese"

Il capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, ha analizzato così ai microfoni di Movistar TV il ritorno in campo e la vittoria di ieri contro l'Eibar: "Io sto bene, ho avuto solamente un affaticamento. Sono contento per i tre punti e per il ritorno in campo, ci aspettano dieci finali e dovremo cercare di vincerle tutte. È stato strano scendere in campo in queste condizioni, ma riprendere a giocare a calcio era importante per tutto il Paese", le parole del difensore che ieri ha pure trovato la via del gol (3-1 il risultato finale).