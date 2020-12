Real Sociedad, Alguacil: "Orgoglioso dell'atteggiamento, ma infastidito per le sconfitte"

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha commentato la sconfitta con l'Atletico Madrid nell'anticipo di campionato. Questo il commento dopo lo 0-2 per la squadra di Simeone: "Davanti a noi avevamo la migliore squadra del campionato e tra le migliori d'Europa. L'Atletico non regala nulla. Nella prima parte abbiamo gareggiato alla pari, ma nella seconda parte i piccoli dettagli hanno fatto la differenza. Sono orgoglioso di come affrontiamo tutte le partite, ma infastidito per le sconfitte. Mancano tre partite alla fine del girone di andata, abbiamo 26 punti, quello che è stato fatto ci rende merito e siamo convinti che quest'anno regaleremo una gioia importante a tutti. Dobbiamo recuperare forza ed energia, ma non voglio cercare scuse nella stanchezza, perché nelle partite precedenti siamo stati più vicini a vincere che a perdere".