Real Sociedad, Alguacil: "Rammaricati per sconfitta, ma esco orgoglioso"

La sconfitta per 1-0 al Camp Nou ha lasciato qualche rimpianto alla Real Sociedad, che nell'arco dei 90 minuti ha dimostrato più volte di poter mettere in difficoltà Messi e compagni. Al termine della gara il tecnico dei baschi, Imanol Alguacil, ha analizzato il momento positivo attraversato dalla squadra. Queste le sue dichiarazioni, raccolte nel post partita da Marca.com:

"Cosa meritava la squadra? Almeno un pareggio per tutto ciò che abbiamo fatto. Oggi più che mai, rispetto tutti gli arbitri al massimo. È la cosa più difficile del calcio. Se ha visto un rigore, è perché lo era. Bisogna avere un enorme rispetto per gli arbitri. Dicono quello che vedono."

Turnover e cambi per via degli impegni ravvicinati?

"È una formazione che ha affrontato molto bene il Barcellona. Arrivavamo da un grande sforzo e ne abbiamo un altro tra pochi giorni. Sono tutti in un grande momento di forma e oggi lo hanno dimostrato. La squadra è competitiva ed è stata in grado di tenere testa al Barcellona nel suo stadio. Torniamo a casa ingiustamente con una sconfitta, meritavamo almeno un pareggio."

Come ha visto il Barcellona?

"È stato più merito nostro. Io parlo della mia squadra. Ho un grande rispetto per le squadre avversaria e in particolare i colleghi, come Quique Setién. La nostra squadra ha fatto un ottimo lavoro e se il Barça non è stato al suo livello è perché abbiamo fatto bene le cose. Abbiamo visionato i video delle ultime partite. Abbiamo voluto rischiare. Ciò che abbiamo fatto ha molto merito. Nelle ripartenze siamo stati in grado di far loro male."

Le poche finalizzazioni:

"È quello che ci è mancato. Questa squadra fa gol, lo ha dimostrato tutto l'anno. Ci sono volte che hai successo e altre volte no. Abbiamo avuto molte occasioni, oggi non voleva entrare. Siamo rammaricati per sconfitta, ma esco dal Camp Nou soddisfatto e orgoglioso."

La gara di Messi?

"Si tratta di andare avanti. Non ci sorprende. Quando è in giornata è molto difficile da fermare. Quando è ispirato, il Barça lo ringrazia molto. Oggi ha avuto alcuni momenti che sono stati geniali"

Si aspettava un Barcellona più combattivo?

"Sono il primo a riconoscere quando una squadra è migliore. Oggi, guardando la partita, sarebbe stato più giusto il pareggio."

State puntando in alto:

"Siamo ancora una squadra molto giovane. Dobbiamo crescere, lo stiamo facendo. Non so se abbiamo dieci o dodici giocatori che quattro anni fa erano con me in seconda divisione. Questo parla molto bene del settore giovanile della Real Sociedad".