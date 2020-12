Real Sociedad-Atletico Madrid 0-2, le pagelle: Carrasco ispirato, Silva a sprazzi

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID 0-2

MARCATORI: Hermoso 49', Llorente 74'

Remiro 6 - Incolpevole in occasione di entrambi i gol subiti. Pochi tiri nello specchio da parte dell’Atletico, ma letali.

Gorosabel 5.5 - Bene in proiezione, meno in copertura. Si presenta spesso nella metà campo avversaria, ma lascia campo alle spalle e soffre l’esuberanza di Carrasco. Dal 75’ Elustondo SV.

Zubeldia 6 - Suarez non ruggisce come nei giorni migliori anche grazie alla sua costante pressione. Funziona l’intesa con il compagno di reparto, ma non basta.

Le Normand 6 - Feroce nei duelli a tutti campo con gli attaccanti del Real Madrid. Non molla nemmeno quando gli altri crollano.

Monreal 5.5 - Si propone con una certa frequenza nel primo tempo. Quando cala l’intensità del gioco non ha rifornimenti sul suo lato.

Zubimendi 5.5 - Quando riceve palla ha i secondi contati. Il pressing avversario è spietato e lo porta spesso a non rischiare la giocata.

Merino 5.5 - Fino al giro di boa è tra i protagonisti principali in campo, poi si scioglie e con lui cala l’intensità dell’intera squadra. E’ poco preciso quando ha l’opportunità per far male dalle parti di Oblak.

Barrenetxea 5.5 - Ad inizio gara prova a far vedere di che pasta è fatto, ma di fronte ha avversari con l’esperienza che ancora gli manca e alla lunga ne risente. Dal 76’ Merquelanz 6.5 - Entra col piglio giusto e costringe anche Oblak al miracolo con il mancino da calcio di punizione.

Silva 5.5 - Qualche folata nel primo tempo, poi si accende la spia della riserva. Mostra solo a sprazzi la sua immensa qualità e viene richiamato in panchina a ripresa inoltrata. Dal 76’ Jon SV.

Portu 6 - Si muove moltissimo sulla corsia di competenza provando a scombinare i piani della difesa dell’Atletico senza grande successo. Dal 76’ Lopez SV.

Willian Jose 5 - La squadra sguscia più volte sulle corsie esterne, ma palloni giocabili dalle sue parti arrivano col contagocce. Non riesce a sfruttare al meglio la chance concessagli. Dal 66’ Isak 5 - Circa mezz’ora a sua disposizione ma non fa meglio del suo compagno di squadra.

Oblak 6.5 - Spettatore non pagante fino alla punizione battuta da Merquelanz nel finale. Sfodera un intervento prodigioso che vale l’ennesimo clean sheet.

Trippier 6.5 - Ricorre alla sua enorme esperienza per arginare l’esuberanza di Barrenetxea. Ha la meglio nel duello personale.

Savic 6.5 - Si conferma leader della retroguardia madrilena annullando Willian Jose prima ed Isak poi. Sta attraversando un ottimo momento.

Felipe 6 - Buona l’intesa col compagno di reparto. La solidità della retroguardia è principio imprescindibile nel calcio del Cholo.

Hermoso 7.5 - Una roccia da terzo centrale. Prestazione impreziosita dalla gemma di testa che ha sbloccato un incontro povero di emozioni fino a quel momento.

Lemar 6 - Qualità e sostanza in mezzo al campo. Gestisce al meglio le energie e sfodera una prestazione preziosa. Dal 72’ Kondogbia 6 - I suoi muscoli servono a respingere gli ultimi assalti della Real Sociedad.

Koke 6.5 - Faro della mediana dell’Atletico e non è una novità. Abile sia in interdizione che nel palleggio, giganteggia soprattutto nella ripresa.

Llorente 7 - Tra i migliori in campo per qualità delle giocate e precisione negli appoggi. Chiude i giochi con un sinistro chirurgico che si insacca alla destra di Remiro.

Carrasco 7.5 - Si cala con grande abnegazione nella nuova veste tattica disegnatagli dal Cholo. Da quinto a tutta fascia non perde lucidità in proiezione ed è letale quando aggredisce l’area avversaria. Sfodera addirittura due assist. Dall’87’ Lodi SV.

Correa 5.5 - Prova qualche guizzo, ma non con la qualità di sempre. Fa spazientire Simeone che lo richiama in panchina. Dal 59’ Saul 6 - Aiuta la squadra in fase di palleggio nell’amministrare il vantaggio.

Suarez 6 - Pochi rifornimenti per lui, ma è sempre prezioso nel mettere pressione ai difensori avversari. Da una sua giocata nasce il gol dello 0-2. Dall’87’ Diego Costa SV.