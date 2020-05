Real Sociedad, il ds Olabe: "Moderatamente ottimista per la permanenza di Odegaard"

Roberto Olabe, ds della Real Sociedad, ha parlato così del futuro di Martin Odegaard e del possibile rinnovo del suo prestito in biancazzurro: "Odegaard ha deciso di venire da noi nonostante avesse già chiuso col Bayer Leverkusen. Ci sono accordi e contratti che vanno oltre la parola data, ma ora dobbiamo solo lasciarlo tranquillo perché possa dimostrare il suo valore in campo. Io, personalmente, sono moderatamente ottimista per ciò che Odegaard mi trasmette e per come sta. Lasciamolo in pace affinché possa prendere senza alcuna pressione la sua decisione, ho fiducia in lui", le sue dichiarazioni sul fantasista norvegese che il Real Madrid sta pensando di riportare alla base già quest'estate.

Nel 2019-2020 Odegaard ha finora disputato 28 partite, con 7 gol e 8 assist, esprimendosi finalmente ad altissimi livelli nella Liga proprio tra le fila della Real Sociedad, che vanta un'opzione per rinnovarne il prestito per un'altra stagione.