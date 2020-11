Real Sociedad prima in classifica, Portu: "Vogliamo vincere titoli"

Il centrocampista offensivo della Real Sociedad, Portu, ha parlato a DAZN dell'inizio della stagione per la Real Sociedad, prima in classifica nella Liga. “Siamo in un buon momento, al primo posto in classifica. Non potevamo iniziare meglio, merito del gruppo ma anche della stagione scorsa, è stata molto strana ma ci ha aiutato a diventare più forti. Ho sempre detto che in spogliatoio è come stare in famiglia, siamo tutti uniti, in un gruppo forte, perché ci sentiamo così. Mi alleno sempre al massimo, non esistono modi migliori per aiutare la squadra, ovviamente quando segni è ancora meglio. Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi della scorsa stagione, sapevamo che sarebbe stata ancora più difficile. Ma non ci poniamo limiti e vogliamo vincere qualche titolo”.