Real Sociedad-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Odegaard c'è, spazio a James e Vinicius

Alle 22 scenderà in campo il Real Madrid che sarà ospite della Real Sociedad. Tre le novità in formazione per Zidane che punta su James, Vinicius e Benzema nel tridente, mentre Valverde giocherà a centrocampo con Casemiro e Kroos. I padroni di casa invece punteranno su Odegaard, gioiello di proprietà dei blancos. In attacco il tridente formato da Portu, Isak e Oyarzabal.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Diego Llorente, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Mikel Merino, Odegaard; Portu, Isak, Oyarzabal.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; James, Vinicius y Benzema.