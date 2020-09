Real Sociedad-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Zidane punta su Odegaard e Rodrigo

Prima gara in campionato per il Real Madrid che alle 21 sarà ospite della Real Sociedad. I padroni di casa puntanno su Merino e Portu con Oyarzabal e Isak in attacco. Per Zidane 4-3-3 e sorpresa Odegaard, schierato al fianco di Kroos e Modric. In attacco invece spazio a Vinicius, Rodrygo e Benzema.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro, Aihen, Guevara, Le Normand, Gorosabel, Barrenetxea, Aritz, Merino, Portu, Oyarzábal e Isak.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard; Vinicius, Rodrygo, Benzema.