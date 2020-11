Real Sociedad sorpresa de LaLiga, Isak: "Settima vittoria consecutiva e primato, siamo contenti"

Alexander Isak, giovane e talentoso attaccante della Real Sociedad, ha commentato così il sontuoso primato in classifica dei biancazzurri dopo dieci giornate de LaLiga: "Siamo davvero felici per questa striscia positiva. Siamo in vetta, ma non guardiamo la classifica. I tre punti ottenuti col Cadice sono la cosa più importante, ora pensiamo alla prossima gara di Europa League e poi di nuovo al campionato. Stiamo vivendo un buon momento e ne siamo tutti contenti".

È stato proprio lo svedese ex Borussia Dortmund a decidere la gara di ieri contro il Cadice, con la settima vittoria consecutiva del club basco.