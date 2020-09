Real Sociedad, Willian José batte il Covid ma non sarà disponibile per il Real Madrid

Willian José non sarà in campo domani contro il Real Madrid, ma può tornare ad allenarsi con la Real Sociedad dopo aver sconfitto il Coronavirus. La Real Sociedad infatti ha assicurato che dopo 10 giorni di reclusione l'attaccante brasiliano potrà tornare in gruppo nella prossima seduta di allenamento dopo essere risultato negativo agli ultimi test anti-Covid. Il giocatore, come da protocollo, non potrà giocare la gara di domani sera ma sarà a disposizione del tecnico per la sfida della prossima settimana.