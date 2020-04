Real Valladolid, offerta dell'Atletico Madrid per Salisu: ci sono anche tre club italiani

"Sì, abbiamo diverse offerte sul tavolo per Mohammed Salisu, ci sono tanti club interessati. Ci piacerebbe che il ragazzo continuasse a crescere con noi, ma se così non sarà, faremo valere la clausola rescissoria" così, Miguel Ángel Gómez, direttore Generale del Real Valladolid, intervistato da Fichajes.com. Ci sono squadre dalla Spagna e anche dall'estero. Premier League, due in Francia, tre in Italia". In Spagna il giocatore, che ha una clausola rescissoria di 12 milioni di euro, piace molto all'Atletico Madrid.