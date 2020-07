Real-Zidane avanti insieme: nessun dubbio, il francese ci sarà anche nella prossima stagione

Zinedine Zidane resterà alla guida del Real Madrid anche nella prossima stagione. Non che ci fossero particolari dubbi, ma la vittoria della Liga ha dissipato anche la più piccola incertezza di Florentino Perez, che ha dichiarato "Zidane è una benedizione per il Real". Dopo l'ultima giornata di campionato, riporta Marca, i due avrebbero avuto un colloquio in cui è stata garantita la continuità del progetto tecnico. Con lui in panchina, il club spagnolo ha conquistato due campionati e tre Champions League.