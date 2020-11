Real, Zidane deluso dopo l'1-2 contro l'Alaves: "Colpa mia, ma la partita è cominciata male"

vedi letture

Zinedine Zidane ha commentato ai microfoni di Movistar la terza sconfitta in campionato. Contro l'Alaves i Blancos hanno perso 2-1 in casa: "Dopo tre minuti hanno segnato un gol, è stato subito tutto complicato. Quando la partita comincia così, è dura. Non abbiamo giocato da squadra, dobbiamo mantenere sempre la concentrazione perché qualsiasi avversario è pericoloso. Non dobbiamo cercare scuse. Abbiamo fatto una brutta partita, soprattutto all'inizio e non siamo riusciti a cambiare. Nella ripresa non abbiamo creato tante occasioni e il secondo gol è arrivato subito. Gli errori dei singoli? È colpa mia, sono l'allenatore. Dobbiamo voltare pagina, martedì ci sarà un'altra partita".