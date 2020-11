Real, Zidane: "Isco gioca poco? Devo fare delle scelte ma ci sono tante gare, continui a lavorare"

Alla vigilia della sfida contro il Valencia, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato anche di Isco, che è stato poco protagonista in campo nelle ultime gare: "Deve continuare a lavorare, non è un problema suo, è un problema dell'allenatore che deve scegliere in ogni partita. È vero che ultimamente non ha giocato molto. Deve continuare a fare quello che fa, ci sono momenti difficili ma ha anche vissuto momenti belli. Continuerà a mostrare che giocatore è, abbiamo tante partite".